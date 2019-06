Animali: domenica al Bioparco di Roma evento "Giraffa, un animale da record"

- Domenica 23 giugno, in occasione della giornata internazionale della giraffa, il Bioparco organizza la giornata evento dal titolo: "Giraffa, un animale da record!". Lo comunica in una nota la fondazione Bioparco di Roma. "Il più alto mammifero terrestre detiene tanti primati: l'altezza, il numero di vertebre, la lunghezza della lingua ed il peso del cuore, per questo - si legge in una nota del Bioparco - la giraffa è uno degli animali più carismatici della fauna africana. Queste e tante altre curiosità saranno svelate a partire dalle ore 10.30 presso la casa delle giraffe dagli operatori didattici che saranno a disposizione anche per raccontare le abitudini di Dalia, Acacia e il maschio Magoma, i tre esemplari di giraffa reticolata presenti al Bioparco. La giraffa - prosegue la nota - è una specie minacciata di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell'habitat e del bracconaggio, tanto che negli ultimi trenta anni si è registrato un calo demografico del 30 per cento. Il Bioparco partecipa alla conservazione della specie aderendo programma europeo di riproduzione in cattività denominato Eep(European ex situ project)". L'evento si svolge in occasione della giornata internazionale della giraffa (che cade ogni anno il 21 giugno), indetta dal Giraffe conservation fund, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini nei confronti della specie e delle cause che ne stanno determinando la rarefazione. "Tutte le attività della giornata - conclude il Bioparco - sono comprese nel costo del biglietto". (Com)