America Latina: Ue, Piano di sviluppo integrale "eccellente opportunità sviluppo"

- Il Piano di sviluppo integrale El Salvador-Guatemala-Honduras-Messico rappresenta un “piano eccellente” per rafforzare la cooperazione bilaterale e regionale. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, in una nota diffusa dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Gli obiettivi principali del piano, quali la promozione della crescita inclusiva attraverso lo sviluppo economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, sono pienamente in linea con l'azione e le priorità dell'Unione europea per la regione, recita la nota. L'Unione europea, prosegue, sostiene l'ulteriore sviluppo del piano nel quadro di un'ampia consultazione con le parti interessate e la società civile e tenendo conto degli obiettivi di sviluppo di questi paesi. (segue) (Beb)