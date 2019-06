America Latina: Ue, Piano di sviluppo integrale "eccellente opportunità sviluppo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Messico lancerà questa iniziativa di grande spessore con le sue risorse per dimostrare la tesi che le persone non devono migrare per cause forzate come la povertà o l'insicurezza, dimostrare che si può fare", ha detto Ebrard ricordando che Germania, Spagna e Cile hanno "reso pubblicamente noto il loro appoggio" a una iniziativa che si spera possa "nei prossimi giorni" raccogliere altre adesioni internazionali. Il piano verrà inaugurato con il programma "Sembrando vida", iniziativa con cui si piantano alberi da legno e frutta per creare occupazione. (segue) (Beb)