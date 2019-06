Migranti: Corte Conti su minori, divario notevole tra costi Sprar e Cas

- La sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti rileva che "esiste un divario notevole tra i costi sostenuti dai centri Sprar, gestiti dal ministero dell’Interno, e le strutture facenti capo ai Comuni". E' quanto contenuto nella deliberazione n. 10/2019/G su "Il fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (2015-2017)" con cui esamina in particolare l’attività dei ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali. La relazione - riferisce una nota della Corte dei Conti - analizza l’attività svolta dalle diverse tipologie di centri che si occupano dell’assistenza ai minori stranieri non accompagnati (Msna) sia per quanto riguarda la prima accoglienza (i Cas comunali, quelli prefettizi nonché i centri finanziati tramite il Fondo asilo, migrazione e integrazione-Fami), sia per la seconda (i Centri aderenti al Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati-Sprar). (segue) (Com)