Migranti: Corte Conti su minori, divario notevole tra costi Sprar e Cas (2)

- L’indagine evidenzia il notevole onere finanziario del fenomeno: gli impegni in conto competenza sul fondo in esame, nel triennio 2015-2017, sono stati pari, rispettivamente, a 90, 112 e 113 milioni di euro, cui si aggiungono le erogazioni europee a carico del fondo Fami, pari a 8,4 milioni di euro per il 2016 e 1,9 milioni di euro per il 2017. I minori censiti nel triennio sono stati rispettivamente 11.921, 17.373 e 18.303, in grande maggioranza allocati nelle regioni del sud ed in particolare in Sicilia. "E' necessario - scrive la Corte - che tutti i soggetti coinvolti esercitino, nell’ambito delle proprie competenze, una scrupolosa vigilanza sulla regolare esecuzione dei progetti e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie sia sotto il profilo contabile sia sotto quello della verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni previste a favore dei minori. E' urgente dare piena attuazione alle previsioni normative, accelerando il passaggio dei minori al sistema di seconda accoglienza gestito dallo Sprar, nel quale i servizi erogati sono destinati a favorire l'integrazione degli stessi sulla base delle loro attitudini ed esigenze individuali". (Com)