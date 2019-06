Bulgaria–Serbia: ministri Karanikolov e Popovic, aumentare cooperazione in tecnologia e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia bulgaro Emil Karanikolov ed il ministro senza portafoglio per l’Innovazione e lo Sviluppo tecnologico serbo Nenad Popovic hanno discusso oggi possibili modalità per migliorare le relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia della Bulgaria in un comunicato. I due ministri hanno concordato la necessità di espandere la cooperazione nelle aree dell’innovazione, tecnologie dell’informazione e comunicazione e nei poli tecnologi. Karanikolov ha dichiarato che la Serbia è uno dei più importanti partner commerciali per la Bulgaria. Gli scambi commerciali tra i due paesi nel primo trimestre del 2019 sono aumentati del 10,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ammontano a 286 milioni di euro, ha notato il ministro. Le esportazioni dalla Bulgaria alla Serbia sono aumentate quasi del 40 per cento nel primo trimestre, raggiungendo i 152,4 milioni di euro. Popovic ha sottolineato che la Bulgaria è un partner eccellente e che il suo paese spera di poter migliorare la cooperazione bilaterale, in particolare nelle aree delle nuove tecnologie e dell’innovazione.(Bus)