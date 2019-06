Droga: Meloni, in Italia emergenza sottovalutata, urgente riforma servizi tossicodipendenze

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha ricordato che il 26 giugno 2019 si celebra la 32ma Giornata mondiale della lotta alla droga. Per la leader Fd'I, "i dati contenuti nell'ultima Relazione europea sulla Droga e nella Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia descrivono un scenario drammatico, che non lascia indifferente Fratelli d'Italia: aumentano - ha spiegato - le nuove sostanze psicoattive e i modelli di consumo, i decessi per droga, i sequestri e gli arresti da parte delle Forze dell'ordine, il consumo di sostanze vecchie e nuove, come la famosa e terribile 'eroina gialla', e sono quasi 130 mila le persone in carico ai servizi pubblici per le dipendenze patologiche. Un quadro che si è aggravato con le distorsioni prodotte dalla legge 242 del 2016 sulla canapa, che ha aperto il varco alla commercializzazione libera nei famosi 'green shop' della cosiddetta 'cannabis light', con tutti i rischi per la salute denunciati anche dal Consiglio superiore di Sanità". (segue) (Com)