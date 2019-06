Droga: Meloni, in Italia emergenza sottovalutata, urgente riforma servizi tossicodipendenze (2)

- Nel suo contributo video proiettato nel corso del convegno "Il futuro del sistema dei servizi a 30 anni dal DPR 309/90", promosso da Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Meloni ha aggiunto: "Noi siamo davanti ad una vera e propria emergenza che, però, è sottovalutata da parte della politica e delle istituzioni. Il dpr 309/90 stabiliva, tra le altre cose, la convocazione ogni tre anni di una conferenza nazionale per fare il punto della situazione e capire come rispondere in modo efficace ai cambiamenti di un mondo costantemente in evoluzione. L'ultima conferenza nazionale si è però svolta nel 2009, ormai 10 anni fa: è un tempo enorme per un mondo che ha bisogno di risposte sempre nuove e innovative. A questo si aggiunge il fatto che da ben 8 anni non viene finanziato il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". (segue) (Com)