Droga: Meloni, in Italia emergenza sottovalutata, urgente riforma servizi tossicodipendenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia ha quindi sostenuto: "Noi siamo qui per lanciare un grido di dolore e di richiesta di aiuto. Con questo convegno vogliamo rimettere al centro del dibattito questo tema e richiamare l'attenzione delle istituzioni, del governo, della politica e del Parlamento sull'urgenza di una riforma dei servizi sulle tossicodipendenze, che manca da troppo tempo. Sono trascorsi 30 anni dall'entrata in vigore del dpr 309/90: non è più rinviabile un profondo momento di riflessione e di confronto con chi ogni giorno opera in questo ambito. Questo evento è un po' un'anticipazione di quella conferenza nazionale sulle politiche antidroga che da tempo gli operatori del settore chiedono al governo di convocare per rivedere, aggiornare e stabilire le linee guida per combattere l'emergenza dipendenze in Italia. Fratelli d'Italia è in prima linea su questo fronte e si farà carico in Parlamento e in tutti gli ambiti preposti dei vostri contributi e suggerimenti", ha concluso Meloni. (Com)