Slovacchia: disoccupazione al 4,88 per cento a maggio

- Il tasso di disoccupazione slovacco a maggio ha raggiunto il 4,88 per cento. Lo dice il Centro per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia (Upsvr), che ha pubblicato i suoi dati quest'oggi. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Tasr", il tasso è diminuito dello 0,02 per cento su base mensile e dello 0,49 su base annuale. Il numero assoluto dei disoccupati immediatamente abili al lavoro a maggio è di 134.124 unità, il totale è di 164.957. La regione di Presov è quella con il tasso di disoccupazione più elevato (8,55), ma anche quelle di Banka Bystrica (6,64) e di Kosice (7,79) superano la media nazionale. (Vap)