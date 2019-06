Speciale infrastrutture: Egitto, governo potenzia ferrovie e metropolitana in vista della Coppa d’Africa

- Le autorità egiziane hanno disposto il potenziamento delle linee ferroviarie e della metropolitana in vista della Coppa d'Africa. Il ministro dei Trasporti egiziano, generale Kamel al Wazeer, ha impartito delle direttive per aumentare il personale e la vendita dei biglietti, nonché per mantenere la metropolitana in funzione dalle 01:30 alle 05:30 del mattino. Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha chiesto nei giorni scorsi che le autorità s’impegnino a rendere “un successo” la Coppa d’Africa di calcio, in programma nel paese delle piramidi a partire da domani, 21 giugno. “Al Sisi ha chiesto che vengano attuate tutte le misure necessarie a rendere un successo la Coppa delle nazioni africane 2019 a livello organizzativo, amministrativo e logistico, dal momento che si tratterà di un grande evento sportivo seguito in tutto il mondo”, si legge in una nota comunicato. L'edizione 2019 della Coppa d'Africa doveva inizialmente svolgersi in Camerun, ma la Confederazione calcistica africana (Caf) aveva revocato il permesso in seguito alla compilazione di numerosi rapporti di ispezione sfavorevoli. Fra i motivi della scelta, l’organismo calcistico aveva indicato il ritardo nella costruzione di infrastrutture e le precarie condizioni di sicurezza. (Cae)