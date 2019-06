Russia: la "Linea diretta" di Putin, "non sono stanco" e lavorerò per favorire ripresa economica

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non è stanco di ricoprire la carica di capo dello Stato. Con questo messaggio sibillino Putin ha concluso l’edizione del 2019 della sua tradizionale “Linea diretta” con la popolazione. Sono state 81 le risposte – sulle circa 2 milioni di domande – del capo dello Stato durante le 4 ore e 8 minuti di diretta. Come al solito Putin ha sfruttato l’appuntamento per lanciare proclama e messaggi a partner e rivali internazionali, oltre a dettare la linea della politica economica interna. Importanti anche i riferimenti ai temi di attualità – dalle sanzioni, peraltro rinnovate dal Consiglio Ue mentre era in corso la diretta tv, alla questione dell’MH17 – su cui il capo dello Stato ha confermato la posizione intransigente della Russia. La “Linea diretta” è giunta in una fase cruciale per il mandato presidenziale: nell’ultimo anno Putin si è confrontato con un progressivo calo dei consensi della popolazione, a causa del malcontento pubblico per l’andamento dell'economia russa. (segue) (Rum)