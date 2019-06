Russia: la "Linea diretta" di Putin, "non sono stanco" e lavorerò per favorire ripresa economica (2)

- Il presidente russo conferma l’importanza dei programmi indicati come prioritari dal governo per garantire la crescita e punta su inflazione e aumento dei salari, come principali indicatori economici da aggiustare. "Abbiamo registrato purtroppo un aumento dell'inflazione per sei mesi. Quindi, la Banca centrale ha aumentato il tasso di riferimento: ciò ha determinato un leggero calo della produzione. Ma ora vediamo che la produzione ha iniziato ad aumentare e l'inflazione è calata. Secondo gli ultimi dati, è scesa al di sotto del 5 per cento ed è iniziata una ripresa delle entrate", ha dichiarato Putin. Il presidente ha spiegato, inoltre, che il salario reale dei cittadini della Federazione Russa si sta lentamente riprendendo dopo una recessione che si è protratta per diversi anni. “Il salario reale dei cittadini ha continuato a diminuire per diversi anni: il calo più significativo è stato registrato nel 2016. Ad oggi, la situazione ha lentamente cominciato a migliorare”, ha detto Putin. (segue) (Rum)