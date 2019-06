Russia: la "Linea diretta" di Putin, "non sono stanco" e lavorerò per favorire ripresa economica (5)

- Il tema del Donbass, che a tratti diventa latente, è tornato prepotentemente di attualità negli ultimi giorni, anche per gli sviluppi dell’abbattimento dell’MH17 di Malaysian Airlines avvenuto nel 2014. Putin ha definito “una bugia insensata” quella che alcuni paesi hanno definito come “occupazione russa” la situazione nel Donbass. Sul caso dell’MH17 – dopo che i Paesi Bassi hanno incriminato tre cittadini russi e un ucraino per l’abbattimento dell’aereo – il capo dello Stato ha detto che ci sono ancora molte questioni irrisolte in merito all’incidente e che la Russia non è soddisfatta dell'approccio verso le indagini. "Abbiamo la nostra versione, l'abbiamo presentata, sfortunatamente, nessuno vuole ascoltarci e finché non ci sarà un vero dialogo, non troveremo la risposta giusta a quelle domande che sono ancora aperte", ha detto Putin. " Ci sono molte domande, ma non hanno una risposta. Hanno fatto una scelta definitiva, hanno individuato i responsabili e basta. Non siamo soddisfatti di questo approccio alle indagini", ha affermato il capo dello Stato russo. (segue) (Rum)