Milano: schiavizzate e fatte prostituire con rito vudù, tre condanne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gup di Milano, Guido Salvini, ha condannato una 45enne nigeriana a 8 anni di reclusione per riduzione in schiavitù di due connazionali più giovani e per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione delle stesse, il marito 49enne della donna (3 anni) e la loro figlia di 26 anni (1 anno e 8 mesi con sospensione condizionale della pena). Secondo le indagini dei carabinieri di Legnano, coordinati dal pm Adriano Scudieri, la famiglia insieme ad altre persone in Nigeria era riuscita a ridurre "in stato di soggezione continuativa" le due vittime convincendole che una volta arrivate in Italia dalla Nigeria avrebbero svolto un'attività lavorativa lecita costringendole poi invece a prostituirsi. Inoltre prima della partenza le due ragazze erano state sottoposte a un rito vudù. Alle due vittime la 45enne aveva detto che se non avessero rispettato i suoi ordini sarebbero morte, essendo in suo potere per il rito vudù. La "dipendenza mentale" delle due ragazze nei confronti della donna, dovuta alla pratica esoterica, è stata corroborata da una perizia, disposta dal gup, di un'antropologa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. (Rem)