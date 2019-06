Repubblica Centrafricana: elezioni generali si terranno nel dicembre 2020

- Le elezioni generali nella Repubblica Centrafricana (Rca) si terranno alla fine di dicembre 2020. Lo ha reso noto oggi in un comunicato l'Autorità elettorale nazionale (Ane), secondo cui il il primo turno delle elezioni presidenziali e legislative è in programma il 27 dicembre 2020, mentre l’eventuale secondo turno è stato fissato per il 14 febbraio 2021. Il budget stanziato per le elezioni, si legge nella nota, è pari a circa 33 milioni di dollari (29 milioni di euro). L’annuncio giunge dopo che lo scorso 5 febbraio il governo di Bangui e 14 gruppi ribelli hanno firmato a Khartum un nuovo accordo di pace che prevede una serie di misure di rafforzamento della sicurezza, tra cui l'istituzione di pattugliamenti congiunti, la creazione di una commissione per la verità e la giustizia e la formazione di un governo “inclusivo”. Come conseguenza dell’accordo di pace, a fine febbraio il presidente Faustin-Archange Touadera ha nominato come nuovo primo ministro Firmin Ngrebada, il quale lo scorso 4 marzo ha formato una squadra di governo composta da 36 ministri. Quello siglato a Khartum è stato l’ottavo accordo di pace in Repubblica Centrafricana dall’inizio del conflitto armato nel paese, nel 2013. (segue) (Res)