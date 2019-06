Repubblica Centrafricana: elezioni generali si terranno nel dicembre 2020 (2)

- La firma dell’accordo è avvenuta dopo che a gennaio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva promesso di rimuovere l’embargo sulle armi alla Repubblica Centrafricana entro la fine di settembre se le autorità di Bangui compiranno progressi nella riforma sul terreno della sicurezza e della gestione delle armi. Secondo quanto si legge nella risoluzione approvata dal Consiglio, presentata dalla Francia, i 15 membri hanno stabilito che entro la fine di aprile il governo centrafricano dovrà presentare una tabella di marcia in base alla quale il Consiglio di sicurezza valuterà se rivedere le misure di embargo sulle armi. Nella risoluzione si chiede inoltre al segretario generale Antonio Guterres di valutare i progressi compiuti nel rispetto dei punti stabiliti entro la fine di luglio, in modo da prendere la decisione finale sulla rimozione dell’embargo sulle armi entro la fine di settembre. Nel gennaio 2017 l'Unione africana ha adottato l'iniziativa africana per la pace nella Repubblica Centrafricana, stilando inoltre nel luglio 2017 una tabella di marcia per la pace e la riconciliazione nazionale in collaborazione con la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (Cemac) e con i paesi della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi laghi (Angola, Repubblica democratica del Congo, Repubblica del Congo, Gabon e Ciad). (segue) (Res)