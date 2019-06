Ue: Meloni, governo vada a vedere il bluff della Commissione

- Bisogna andare a vedere il bluff dell'Unione europea. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine del suo intervento al Festival del lavoro in corso a Milano. "Non è detto che le scelte che fa l'Unione europea le faccia nel nostro interesse - ha spiegato Meloni - ma non lo si può verificare se si va a Bruxelles con i temi con cui questo Governo è andato fino a ora, ossia chiedere di spendere soldi in deficit per pagare il reddito di cittadinanza". "Andiamo in Europa a chiedere risorse per investimenti pubblici, per lo shock fiscale, per rimettere in moto l'economia - ha proseguito Meloni - e vediamo cosa risponde la Commissione: se risponde positivamente sono in buona fede altrimenti sono in malafede". (Rem)