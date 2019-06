Migranti: Giornata del rifugiato, Unhcr elogia sindaci che hanno aderito a iniziativa di accoglienza globale

- In occasione della Giornata mondiale del rifugiato 2019, che ricorre oggi, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) esprime gratitudine nei confronti dei sindaci di moltissime città di circa 50 diversi paesi per aver dato il proprio sostegno a quella che è una dichiarazione mondiale di benvenuto e di apertura per le famiglie costrette a fuggire. La dichiarazione, si legge in un comunicato di Unhcr, è parte dell'iniziativa Cities #WithRefugees lanciata un anno fa dall'agenzia Onu e che oggi vede l'adesione di circa 175 città. Questo gesto di solidarietà nei confronti dei rifugiati assume importanza ancora maggiore alla luce del rapporto annuale dell'Unhcr Global Trends, pubblicato proprio ieri, che mostra come circa il 61 per cento di tutti i rifugiati e l'80 per cento degli sfollati interni vivano in aree urbane. Città, autorità locali e consigli comunali svolgono un ruolo centrale nel sostenere e accogliere i rifugiati e altre persone costrette a fuggire: assicurano condizioni di vita sicure e alloggio, e possono consentire l'accesso ai servizi locali, all'istruzione e a opportunità lavorative. (segue) (Com)