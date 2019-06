Migranti: Giornata del rifugiato, Unhcr elogia sindaci che hanno aderito a iniziativa di accoglienza globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, il rapporto Global Trends mostra che il numero di persone in fuga da guerre, conflitti o persecuzioni è raddoppiato negli ultimi 20 anni. Di fronte al numero di persone in fuga più elevato mai registrato – e all'aumento degli episodi di xenofobia in tutto il mondo – città fra cui Parigi, Montevideo, Lahore, Bucarest, Vancouver, e Atlanta hanno rivolto un appello anche ad altri sindaci e autorità locali nel mondo affinché si uniscano a loro per compiere uno sforzo coordinato volto ad accogliere e includere i rifugiati nelle proprie comunità. “Le città sono in prima linea nella sperimentazione di nuovi approcci per l'accoglienza, l'inclusione e l'offerta di opportunità per i rifugiati. Nutro grande ammirazione per quei sindaci, per quelle autorità locali e per le persone di quelle città che sono a favore della solidarietà. Confidiamo in loro per difendere questi valori e portare avanti questo lavoro fondamentale”, ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. (segue) (Com)