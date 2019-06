Migranti: Giornata del rifugiato, Unhcr elogia sindaci che hanno aderito a iniziativa di accoglienza globale (3)

- “Non possiamo permetterci il lusso di fingere di fare politica perché abbiamo il dovere di far funzionare le cose, non solo per i nuovi arrivati, ma anche per le comunità da tempo stabilitesi nelle nostre città. Quello che dobbiamo fare, invece, è sfruttare la nostra capacità di riunire voci e risorse differenti per rendere l'inclusione realtà, a partire dai contributi del settore pubblico, privato e del volontariato al fine di trovare soluzioni pratiche alle sfide per noi più pressanti”, ha dichiarato Marvin Jonathan Rees, sindaco di Bristol, nonché uno dei primi firmatari dell'iniziativa Cities #WithRefugees. A livello globale, il Global Compact sui rifugiati adottato dalle Nazioni Unite, che mira a implementare un approccio più olistico nella gestione delle crisi di rifugiati, riconosce l'importante ruolo svolto dalle autorità locali quali responsabili per il primo intervento in occasione di crisi estese su larga scala. A dicembre 2019 l'Unhcr terrà il primo Global Refugee Forum in assoluto, che rappresenterà un'opportunità per avviare partenariati innovativi trasversalmente a diversi settori affinché tutti gli attori interessati – governi, società civile, settore privato, organizzazioni internazionali e altri – possano fare davvero la differenza nelle vite dei rifugiati e delle comunità che li accolgono. (Com)