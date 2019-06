Ue-Turchia: Tsipras, Consiglio prenda decisione ferma contro Ankara

- Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha auspicato che il Consiglio europeo prenderà decisioni ferme su due questioni: le violazioni della Turchia nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro e le nomine per la prossima Commissione europea. Arrivando al summit odierno a Bruxelles, Tsipras ha detto: “La Turchia cesserà immediatamente le attività illegali all'interno della Zee di Cipro e le violazioni del diritto internazionale, se necessario attraverso misure e sanzioni. Esamineremo ogni possibilità in modo che, nella misura in cui non vi sia una fine immediata a tali violazioni, vi siano le misure appropriate e sanzioni”, ha affermato Tsipras sottolineando che Ankara, violando la sovranità di Cipro, sta anche violando la sovranità dell'Unione europea. Tsipras ha anche osservato come sia importante inviare un messaggio chiaro affinché il Consiglio prenda decisioni critiche che riguardano il futuro dell'Europa, ma anche il futuro delle relazioni dell'Ue con la Turchia nel Mediterraneo orientale. (segue) (Res)