Ue-Turchia: Tsipras, Consiglio prenda decisione ferma contro Ankara (2)

- Rispetto alle prossime nomine per la Commissione Ue, Tsipras ha sottolineato che è necessario “escludere la possibilità che il capo della Commissione europea per i prossimi cinque anni sarà un politico che non unisce ma divide l'Europa", in riferimento al candidato del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber. Secondo Tsipras, Weber avrebbe in passato adottato “posizioni estreme” contro l’Europea meridionale e contro la Grecia, a favore di un’ottica eccessivamente di “austerità”. (Res)