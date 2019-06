Imprese: Gemme (Anas) a “Nova” nostro piano è fare prevenzione globale sul territorio

- Il piano di Anas per la sostenibilità è fare una prevenzione globale sul territorio, quindi intervenire soprattutto con la tecnologia che esiste all’interno dell’azienda. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il presidente di Anas, Andrea Gemme, parlando a margine del 46mo Convegno nazionale Animp-Uami “Sostenibilità: da vincolo a priorità strategica” che si tiene oggi e domani a Genova. “Anas gestisce 30mila chilometri di strade e autostrade che hanno, soprattutto per le strade di rientro, una situazione drammatica dal punto di vista delle manutenzione. Il tema principale è prevenire piuttosto che combattere i problemi. Il nostro piano è fare una prevenzione globale sul territorio, quindi intervenire soprattutto con la tecnologia che esiste all’interno dell’azienda”, ha dichiarato Gemme che ha sottolineato come la “tecnologia” sia un grande valore per Anas, consentendo di “salvare l’ambiente e il territorio dando un contributo alla sostenibilità”. (Sic)