Speciale difesa: Siria, ministero russo, più di 1.500 rimpatri in 24 ore

- Più di 400 persone sono tornate dal Libano in Siria nelle ultime 24 ore, mentre più di un migliaio di persone sono giunte dalla Giordania. È quanto si apprende dal bollettino del Centro per l'accoglienza dei rifugiati, pubblicato sul sito web del ministero della Difesa russo. "Ieri 1.585 rifugiati sono tornati in Siria dai territori di paesi stranieri, compresi Libano (attraverso i valichi di Jaydet Yabus e Tel-Kalah) e dalla Giordania (attraverso il valico di Nasib)", si legge nel bollettino. (Rum)