Speciale difesa: trilaterale Russia-Usa-Israele, discussioni saranno incentrate sulla Siria

- Le consultazioni trilaterali sulla sicurezza tra Russia, Stati Uniti e Israele che si terranno a fine mese a Gerusalemme saranno incentrate principalmente sulla situazione attuale in Siria. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev, che nelle giornate del 24-25 giugno incontrerà i consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Uniti e Gerusalemme, John Bolton e Meir Ben-Shabbat. “Il principale argomento di discussione sarà la stabilizzazione della Siria: senza dubbio ne parleremo, ma non siamo pronti a fare previsioni sui possibili risultati dei colloqui”, ha detto Patrushev. (Rum)