Speciale difesa: Cina-Nepal, ministro Wei ha incontrato capo forze armate Thapa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, ha incontrato oggi a Pechino il capo dell'Esercito nepalese, Purna Chandra Thapa. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che Wei ha detto che gli ultimi anni hanno visto il continuo avanzamento della partnership cooperativa globale Cina-Nepal, con un'amicizia duratura sotto la guida dei leader di entrambi i paesi. "La Cina apprezza molto la ferma adesione del Nepal alla politica una sola Cina", ha affermato il ministro cinese. Wei ha inoltre dichiarato la volontà dei militari cinesi di collaborare con la parte nepalese per mantenere un solido slancio nello sviluppo dei legami militari bilaterali, intensificare la pianificazione a lungo termine e la progettazione della cooperazione militare oltre a promuovere il consolidamento continuo e l'aggiornamento dei legami tra le due forze armate. Thapa ha espresso l'apprezzamento del Nepal per il sostegno e dell'aiuto a lungo termine della Cina, affermando che le forze armate nepalesi sono disposte a rafforzare la cooperazione con la Cina in varie aree e contribuire all'approfondimento del dell'amicizia storica fra i due paesi. (Cip)