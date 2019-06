Speciale difesa: Putin, occupazione russa del Donbass è una bugia insensata

- L’occupazione del Donbass da parte della Federazione Russa è una bugia insensata, inventata per dare una giustificazione alle pressioni della comunità internazionale nei nostri confronti. Lo ha dichiarato il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, durante la tradizionale conferenza “Linea Diretta” con la popolazione. “Qualora dovessimo decidere di arrenderci e abbandonare il perseguimento dell’interesse nazionale, non cambierebbe comunque nulla. Lo dimostra la situazione che si è venuta a creare nel quadro della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: le autorità di Pechino non hanno nulla a che fare con la presunta occupazione russa del Donbass, che in ogni caso è una bugia insensata. Eppure, le tariffe aggiuntive sui prodotti cinesi continuano a salire”, ha detto Putin. (Rum)