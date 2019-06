Difesa: Rizzo (M5s), auguri di buon lavoro ad ammiraglio Cavo Dragone

- Il deputato del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo, esprime in una nota "auguri vivissimi di buon lavoro al nuovo capo di Stato maggiore della Marina militare, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e un caloroso ringraziamento all'ammiraglio Valter Girardelli, per il prezioso lavoro svolto alla guida di questa nostra fondamentale Forza Armata. A tutti gli uomini e le donne della Marina militare italiana va il sostegno e la vicinanza del popolo italiano per l'impegno quotidiano svolto in mare a difesa della pace", conclude l'esponente pentastellato, "della sicurezza delle rotte internazionali e la protezione del nostro paese".(Com)