Municipio XI: Agnello (M5s), dopo 12 anni ripartono i lavori in scuola via Pensuti

- Ripartono i lavori alla scuola di via Pensuti nel municipio XI. Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Lavori pubblici di Roma Capitale Alessandra Agnello. “Ottima notizia – dice Agnello – per i cittadini di Muratella: presto ripartiranno i lavori grazie all'ultima variazione del Piano investimenti. Infatti, l'amministrazione Raggi ha destinato 1,4 milioni di euro a favore di un plesso nel quale troveranno spazio 3 classi per la scuola dell'infanzia e 3 per il nido comunale”. Agnello spiega: “Poniamo quindi fine a un vero e proprio calvario iniziato nel 2007, con l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dei lavori relativi alla costruzione della scuola. Lavori poi sospesi nel 2013 a causa del fallimento della società incaricata e resi oltretutto vani dal ripensamento dell'opera che ha comportato l'abbattimento delle strutture già fatte. I nuovi lavori sono ripartiti soltanto nel 2016, a causa della tardiva approvazione del progetto da parte del Genio civile, per poi bloccarsi nuovamente per la mancanza di fondi. Fondi, invece, adesso disponibili e utilizzabili per consegnare al territorio e ai suoi abitanti un'opportunità ludico-formativa troppo a lungo loro negata”. E conclude: “Nella giornata di domani, il dipartimento Simu incontrerà i delegati della società aggiudicatrice, con i quali verrà redatto un crono-programma propedeutico ai nuovi lavori. La commissione Lavori pubblici, da sempre interessata all'argomento, si riunirà per ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi".(Com)