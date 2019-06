Italia-Cina: ministro Politiche agricole Centinao discute di cooperazione con omologo Han

- Il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, ha ricevuto oggi a Roma il ministro dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese, Han Changfu. Al centro dell'incontro, i temi della collaborazione agricola bilaterale, i dossier di apertura del mercato cinese, i controlli sui prodotti di qualità e le misure di contrasto alla contraffazione agroalimentare, secondo quanto riferito in un comunicato. "Mi rallegro per l'ottimo andamento dei rapporti politici bilaterali con la Cina. Siamo in una fase molto positiva delle nostre relazioni e stiamo ora lavorando in prospettiva del 2020 Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina. L'Italia gode di uno straordinario know-how in settori come la viticoltura, l'olio di oliva, la produzione casearia e le carni, ma anche la ricerca, l'innovazione, la meccanizzazione e la sostenibilità agricola”, ha affermato Centinao commentando il colloquio con l'omologo cinese in cui si è parlato anche di collaborazione nei fori multilaterali. (segue) (Res)