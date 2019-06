Italia-Cina: ministro Politiche agricole Centinao discute di cooperazione con omologo Han (2)

- “E' importante – ha aggiunto - sviluppare l'interscambio, offrire nuove opportunità alle imprese e favorire l'espansione dei rapporti commerciali. Combinare agricoltura e turismo schiude immense possibilità per lavorare insieme, come ho potuto verificare nelle due visite che ho compiuto quest'anno in Cina”. Il ministro ha evidenziato che l’Italia punta ad “ottenere risultati concreti anche sul piano economico-commerciale e a rafforzare la collaborazione in tutti i campi. Auspico – ha rimarcato - che i dossier agroalimentari ancora aperti siano definirti al più presto: mi riferisco al riso da risotto, alle mele e alle pere, ma anche al tartufo e alla farina di frumento. In particolare per il riso da risotto è importante che l'amministrazione generale delle dogane cinese abbia accettato il protocollo di controlli fitosanitari proposti da parte italiana. Vorremmo firmare al più presto ed avviare l'export tanto atteso dalle nostre aziende". (segue) (Res)