Italia-Cina: ministro Politiche agricole Centinao discute di cooperazione con omologo Han (4)

- "Grazie agli accordi che abbiamo sottoscritto con Alibaba, siamo l'unica istituzione ad aver creato una specifica attività di controllo sul web per la tutela del Made in Italy agroalimentare contro qualsiasi forma di pratica commerciale scorretta. La cooperazione con Alibaba procede in modo eccellente, effettuiamo operazioni di controllo su tutte le piattaforme del gruppo. I nostri prodotti sono di altissima qualità ed i controlli fitosanitari in Italia sono fra i migliori al mondo. Per questo, come abbiamo già fatto nei precedenti incontri, abbiamo chiesto alla rappresentanza del governo cinese garanzie per il settore agro-alimentare. Per noi è fondamentale per esempio tutelare la dieta mediterranea, tra i modelli alimentari più pregiati, basata su prodotti di qualità la cui reputazione e immagine è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo", ha concluso il ministro. (Res)