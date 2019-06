Iran: Putin, eventuale intervento militare Usa sarebbe una catastrofe

- Un'eventuale operazione militare statunitense contro l'Iran dopo il recente attacco a due petroliere nel Golfo di Oman avrebbe conseguenze catastrofiche per la regione mediorientale e anche per Washington. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante il suo appuntamento annuale "Linea diretta". "Sarebbe un disastro, almeno per la regione del Medio Oriente perché ciò si tradurrebbe in un'epidemia di violenza e probabilmente nell'aumento del numero di rifugiati provenienti dalla regione, ma penso che coloro che dovessero ricorrere a tali mezzi dovrebbero anche essere pronti ad affrontare gravi conseguenze", ha detto Putin. (Rum)