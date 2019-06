Italia-Bolivia: alla Farnesina seconda riunione del Meccanismo di consultazioni politiche (2)

- In particolare, è stato riaffermato l'impegno a finalizzare rapidamente gli accordi bilaterali nei settori della difesa e della lotta al crimine organizzato, nonché quello relativo alla conversione delle patenti di guida. Nel documento si prende inoltre nota dell’interesse delle imprese italiane per il progetto del “Corridoio ferroviario bioceanico centrale”, una ferrovia che intende collegare le coste Atlantica e Pacifica del subcontinente, “in considerazione della sua importanza per lo sviluppo socio-economico e l’integrazione della regione”. Il sottosegretario Merlo si è congratulato per gli alti tassi di crescita economica e la stabilità politica della Bolivia negli ultimi anni e ha confermato l’interesse delle imprese italiane a investire nel Paese, in un processo che il governo italiano intende accompagnare. (segue) (Com)