Forza Italia: Toti, primarie? Ragionevolmente ad ottobre-novembre

- Quando "fare le primarie? Credo che ottobre e novembre siano ragionevolmente i mesi in cui poterle fare": lo ha detto a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, Giovanni Toti, governatore della Liguria e neo coordinatore di Forza Italia insieme alla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Alla domanda se queste novità in FI vadano nella direzione da lui auspicata, Toti ha replicato che gli "sembra un assoluto passo nel cammino che suggerivo". Sul fatto se le primarie saranno fatte insieme al Congresso, come fa il Partito democratico, il presidente della regione Liguria ha affermato che "in tutta franchezza non ci siamo ancora messi al tavolo, ma su questo punto il mio laicismo è assoluto: che si svolgano tutte in un giorno, in tre giorni, o in qualche ora, è poco importante". Al quesito se sia vero che lui, come coordinatore, seguirà il Nord Italia e la Carfagna il Sud, l'esponente azzurro ha risposto che "non c'è una divisione territoriale. Certamente Mara conosce più il Sud di me e io certamente conosco meglio il Nord di lei". Mariastella Gelmini, Anna Maria Bernini ed Antonio Tajani, "sono due capigruppo (di Camera e Senato, ndr) - ha continuato il governatore ligure - ed un vicepresidente che collaboreranno, credo con molte altre persone. Non possiamo fare un coordinatore ad elettore", ha infine ironizzato Toti, "semmai abbiamo bisogno di accrescere il numero degli elettori prima di fare altri coordinatori". (Rin)