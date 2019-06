Egitto-Italia: ambasciatore Cantini inaugura percorso per non vedenti al Museo egizio del Cairo

- L’ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, ha inaugurato oggi assieme al ministro delle Antichità egiziano, Khaled al Anani, un percorso innovativo per non vedenti al Museo egizio di Piazza Tahrir. Lo riporta il quotidiano “Masrawy” citando un comunicato del dicastero egiziano. All’evento hanno preso parte 16 ambasciatori europei. “L’iniziativa rientra nel quadro della cooperazione tra il Museo Egizio e il Centro archeologico dell’Istituto italiano di cultura. Inoltre, s’inserisce nel contesto del programma ‘Vivere all’italiana’ del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale”, si legge nel comunicato. La produttiva cooperazione con l’Italia, conclude il ministero delle Antichità egiziano, è il risultato della nostra comune fiducia nell’importanza di coinvolgere tutti i segmenti della società nella promozione della cultura e dell’eredità del paese”. Il percorso per non vedenti rientra nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’ambasciata d’Italia che ha portato anche alla formazione di alcuni dipendenti del ministero egiziano dell’Antichità per l’accompagnamento di visitatori non vedenti. (Cae)