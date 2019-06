Roma: 22 giugno arte terapia per chi soffre di sclerosi multipla

- Sabato 22 giugno nella sede delle Acli di Roma, in via Prospero Alpino 20, a Roma, la Lega italiana sclerosi sistemica promuove l’iniziativa “Caffè con te - spazio incontro", in occasione della Giornata mondiale della sclerosi sistemica. Uta Charlotte Kuegler, arte terapeuta e artista, Simona Salta, arte terapeuta e giornalista, e Cristina Schillirò, psicoterapeuta, metteranno in campo diversi strumenti nell’incontro dedicato alle persone che desiderano riappropriarsi della propria interezza e ci guideranno attraverso un percorso personalizzato per esplorare le varie modalità di comunicazione. Simona Salta, volontaria impegnata in Associazione, spiega: “L’idea è quella di creare gruppi di aggregazione dove ci si possa incontrare e condividere piacevoli momenti insieme sperimentando varie tecniche di arte terapia che possano permetterci di riacquistare la nostra essenza. Per questo abbiamo deciso di organizzare insieme alle colleghe il primo di una serie di appuntamenti per confrontarci, serenamente davanti a un caffè. L’Arte terapia ci permette di ricercare il benessere fisico e mentale attraverso l’espressione artistica delle emozioni nel ‘qui ed ora’. Ognuno di noi ha delle potenzialità che ci permettono di elaborare creativamente tutto ciò che non riusciamo a far emergere nel quotidiano. La nostra emozione o il nostro pensiero, diventa immagine, veicolo per trasmettere all’esterno il nostro IO interiore. Il tutto si realizza in gruppo senza alcun giudizio e senza alcuna limitazione. Siamo liberi di esprimere ciò che vogliamo, nel modo in cui preferiamo, abbandonandoci a momenti di leggerezza anche solo decidendo di ascoltare. Non c’è nessun dovere e nessun obbligo”. (segue) (Rer)