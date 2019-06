Roma: 22 giugno arte terapia per chi soffre di sclerosi multipla (2)

- La Lega italiana sclerosi sistemica si è costituita nel 2010 come associazione nazionale di pazienti e familiari con lo scopo di accompagnarli nel percorso diagnostico-terapeutico. Tra le attività associative, fondamentali sono quelle di rappresentanza istituzionale per sollecitare e garantire il diritto alla cura. Nell’ottica della sensibilizzazione dell’opinione pubblica la promozione di campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione attraverso i media e le giornate di “Ospedale Aperto” per favorire la diagnosi precoce del fenomeno di Raynaud. Importanti sono poi gli incontri medico-pazienti nella formula “Caffè con te” per garantire ai pazienti e loro familiari l’instaurarsi di una relazione aperta e fiduciosa per esorcizzare le paure e promuovere una più facile accettazione della patologia per una migliore qualità di vita. “Sabato apriremo la nostra sede – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – per avviare una nuova collaborazione su un tema, quello della salute, che ci sta molto a cuore. L’impegno delle Acli è sempre quello di sostenere chi è in difficoltà e tentare di affrontare le fragilità sociali, ed è per questo che siamo contenti di questa iniziativa al fianco della Lega Italiana per la Sclerosi Sistemica. Accanto al loro impegno mettiamo a disposizione anche tutti gli strumenti che ha disposizione il Sistema Acli Roma, come ad esempio l’esigibilità dei diritti, per aiutare le persone che devono far fronte alla malattia e anche i loro famigliari”. (Rer)