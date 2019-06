Milano: Bedori (M5s), Sala entri nel merito delle proposte su Tpl e non critichi tout court

- La consigliera comunale milanese del Movimento 5 Stelle, Patrizia Bedori, in una nota commenta le critiche fatte dal sindaco Sala agli emendamenti alla delibera Atm. "Le recenti dichiarazioni a mezzo stampa circa la proposta degli emendamenti lascia senza parole. Il sindaco Sala, in merito all'iter per l'aumento del biglietto Atm, ha criticato gli emendamenti delle opposizioni perché, secondo lui, si limitano a un finto richiamo sulla sicurezza. Ecco, dispiace che il sindaco non si sia scomodato a leggere gli emendamenti del Movimento 5 stelle. E che, ancora una volta, non faccia distinzioni e faccia di tutta l'erba un fascio. Noi del M5S abbiamo scritto emendamenti per tutelare persone con disabilità, disoccupati, studenti e famiglie con Isee bassi", sottolinea Bedori. "Visto che la maggior parte dei nostri emendamenti non è stato approvato, chiediamo al sindaco almeno di far votare a favore la sua maggioranza sull'emendamento in cui chiediamo la rinuncia da parte di tutti i consiglieri degli sconti loro riservati sugli abbonamenti Atm. Se vogliono aumentare i biglietti e gli abbonamenti per i cittadini che dessero il buon esempio in primis", conclude la consigliera pentastellata.(com)