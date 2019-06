Russia: Putin, intelligence non coinvolta nella "Linea diretta"

- Le agenzie di intelligence non sono collegate alla “Linea diretta”. Lo ha dichiarato Putin nel corso del tradizionale appuntamento in cui risponde alle domande della popolazione. Putin ha così commentato il messaggio ricevuto in diretta che definiva l'evento "uno spettacolo" dei servizi speciali. "Vi assicuro che nessun servizio speciale della Russia ha nulla a che fare con l'evento di oggi. Naturalmente avete visto che mi stavo preparando per questo evento, per questa ‘Linea diretta’. Le domande sono state ricevute molto tempo fa, il vettore di queste domande è già chiaro: i principali problemi delle persone sono comprensibili", ha osservato il presidente.(Rum)