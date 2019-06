Istat: Squeri (FI), altro calo Pil sarebbe tegola pesantissima

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, commentando in una nota il Rapporto Istat considera che "una nuova contrazione del Prodotto interno lordo nel secondo trimestre sarebbe una tegola pesantissima: si rischierebbe di compromettere persino le già poco rosee aspettative sulla crescita della nostra economia nel 2019. In una situazione di conclamata difficoltà, imporre il salario minimo e continuare a investire miliardi in assistenzialismo significa mettere la pietra tombale sulle speranze di ripresa. Se l'economia italiana non cresce e il meccanismo occupazionale non riparte", continua il parlamentare azzurro, "non c'è da stupirsi che, di riflesso, il paese rischi la desertificazione demografica: i giovani hanno bisogno di lavoro e di sostegno per creare nuovi nuclei familiari. Ecco perché dalla prossima legge di Bilancio non ci si aspetta miracoli", conclude Squeri, "ma un chiaro segnale di inversione di tendenza: basta misure senza visione". (Com)