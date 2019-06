Costa d’Avorio-Senegal: presidente Salla in visita ad Abidjan, previsto incontro con omologo Ouattara

- Il presidente senegalese Macky Sall è arrivato oggi ad Abidjan per una visita di Stato di tre giorni in Costa d’Avorio. Al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Abidjan, come riporta l’agenzia di stampa “Apa”, è stato accolto dal suo omologo ivoriano Alassane Ouattara con il quale avrà un colloquio bilaterale e firmerà una serie di accordi di cooperazione. Nella giornata di domani il presidente senegalese sarà nominato cittadino onorario e riceverà simbolicamente le chiavi della città di Abidjan per poi recarsi nella Grande moschea del Riviera Golf per la preghiera del venerdì e di visitare la sede della Compagnia ivoriana dell’energia elettrica (Ciprel) nel sud di Abidjan.(Res)