Ue: Conte a Bruxelles, non vengo a mani vuote, ricostruzioni fantasiose

- Il premier Giuseppe Conte non è andato a mani vuote al Consiglio europeo e vede "ricostruzioni molto fantasiose sui giornali". Lo ha dichiarato Conte ai giornalisti durante i lavori del vertice. In merito ai "dissapori" con la Lega, "vorrei sottolineare che con Salvini e Di Maio siamo entrati in riunione ieri mattina alle 8 per la riunione economica e ci siamo lasciati ieri sera a mezzanotte: mai avuto diverbi o contrasti", ha dichiarato. "Abbiamo posto le basi per l'assestamento di bilancio e per le riforme sulla giustizia; quanto al bilancio ieri abbiamo assunto in consiglio dei ministri la delibera preliminare sul congelamento già programmato dei 2 miliardi e mercoledì prossimo completeremo con l'assestamento definitivo", ha aggiunto. "Non tagliamo nuove risorse semplicemente certifichiamo in un documento ufficiale i risparmi di spesa e le maggiori entrate e rendiamo definitivo il congelamento già programmato dei 2 miliardi", ha spiegato. (segue) (Beb)