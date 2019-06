Speciale energia: presidente iraniano Rohani, Stati Uniti hanno minato spirito accordo sul nucleare

- Gli Stati Uniti hanno minato lo spirito dell’accordo globale sul programma nucleare di Teheran. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani durante una sessione del gabinetto di governo. Secondo Rohani, la riduzione degli impegni avviata da Teheran ai sensi degli articoli 26 e 36 del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) è stata un atto dovuto alla luce del ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’intesa. "Nonostante quanto affermato da alcuni paesi, quello che sta facendo l’Iran è il minimo che può fare”, ha dichiarato Rohani, secondo cui gli Stati Uniti hanno non solo violato i suoi impegni, ma hanno minato lo spirito principale dell’accordo sul nucleare. "Il mondo è contro l'unilateralismo degli Stati Uniti", ha continuato il presidente della Repubblica islamica. “Le azioni degli Stati Uniti contro la nazione iraniana non sono solo l'imposizione di sanzioni, ma sono terrorismo economico e un crimine contro l'umanità", ha dichiarato Rohani. Il presidente iraniano ha osservato che "oggi nessuno dubita che le trame anti-iraniane degli Stati Uniti, iniziate lo scorso anno con le sanzioni, abbiano completamente fallito". Rohani ha definito “molto fruttuoso” l’incontro avvenuto lo scorso 13 giugno a Teheran con il premier giapponese Shinzo Abe, giunto in visita in Iran proprio per tentare una mediazione tra la Repubblica islamica e Washington. “La scorsa settimana abbiamo avuto un incontro molto fruttuoso e prezioso con il primo ministro del Giappone su questioni bilaterali, regionali e internazionali", ha aggiunto. Rohani ha osservato che gli Stati Uniti hanno “danneggiato lo spirito dell’accordo sul nucleare iraniano”, il cui obiettivo era “garantire che l’Iran potesse riavviare le sue relazioni economiche e commerciali”. "L'Iran ha pienamente rispettato i suoi impegni. L'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) monitora le nostre attività e stiamo lavorando sulla base delle misure di sicurezza dell'Aiea e del Protocollo addizionale", ha sottolineato Rohani. Il presidente iraniano ha fatto riferimento nel suo discorso ai recenti incontri con gli omologhi di Cina e Russia, rispettivamente Xi Jinping e Vladimir Putin: "I nostri punti di vista sono molto vicini a quelli di Cina e Russia in questioni regionali e internazionali (…). Nei miei recenti incontri con Xi Jinping e Vladimir Putin, ho compreso che il loro tono a sostegno dell'Iran era molto più forte che in passato”. Secondo Rohani, i rapporti stretti tra l’Iran e con i paesi dell’Asia, in particolare Cina e Giappone, sono stati uno dei motivi alla base “degli attacchi contro due petroliere avvenuti mentre il primo ministro giapponese era nostro ospite a Teheran". Rohani ha aggiunto: "Il mondo intero ha visto come la Repubblica islamica dell'Iran ha fatto tutto il possibile per aiutare a salvare i membri dell'equipaggio della petroliera". Secondo il presidente, "invece di apprezzare la mossa umanitaria dell'Iran e chiedere scusa all'Iran e ai suoi ospiti ha preso il via una campagna di propaganda”. “Naturalmente - ha aggiunto - nessuno tranne gli Stati Uniti, il Regno Unito e i loro alleati, che sono un paio di piccoli paesi della regione, hanno creduto a queste parole”. Il presidente iraniano ha infine aggiunto: "Oggi, le navi dell'esercito iraniano sono presenti non solo nel Mare dell’Oman, ma anche in altre zone per contribuire alla libertà di spedire merci e alla lotta al terrorismo". (Res)