Speciale energia: Ghana, governo liberalizzerà mercato distribuzione dal 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Ghana apriranno ai privati il mercato della distribuzione di elettricità nel paese a partire dal 2023. Lo ha annunciato ai media locali il direttore della compagnia elettrica nazionale (Electricity Company of Ghana, Ecg), Samuel Boakye-Appiah. La liberalizzazione, ha spiegato il dirigente, permetterà a Ecg di affittare ai nuovi operatori privati l'uso della rete, venendo incontro al contempo agli interessi del governo ghanese, che spera aprendo il servizio di aumentare la competitività nel settore, in particolare in relazione al prezzo del trasferimento di energia. In base al nuovo schema, le aziende interessate alla distribuzione otterranno autorizzazioni che consentiranno loro di acquistare elettricità e distribuirla in una determinata area. (Res)