Speciale energia: Commissione Ue, piano nazionale Bulgaria produzione energetica da rivedere

- La Bulgaria ha bisogno di rivedere il piano per il rafforzamento della produzione energetica, promuovere progetti più ambiziosi nel campo delle rinnovabili, diversificare le forniture di combustibile nucleare e fornire un’analisi dettagliata sul corso del progetto per la centrale nucleare di Belene. Questi i punti principali di una lettera inviata dalla Commissione europea alle autorità di Sofia. Stando all’organo esecutivo comunitario, il piano nazionale per l’energia e il clima della Bulgaria non descrive in maniera sufficientemente approfondita gli investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi stabiliti. In aggiunta, il documento mette in evidenza la mancanza di un programma per la diversificazione delle forniture energetiche, soprattutto per quanto riguarda il gas naturale. (Beb)