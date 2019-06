Speciale energia: Edison, CdA nomina Nicola Monti Ad e Marc Benayoun presidente dal primo luglio

- Il Consiglio di amministrazione di Edison, preso atto delle dimissioni rassegnate da Sylvie Jéhanno, ha cooptato Nicola Monti amministratore della società. Lo riferisce un comunicato stampa di Edison. Inoltre, preso atto della decisione di Jean Bernard Lévy e di Marc Benayoun di rinunciare alla carica, rispettivamente, di presidente e di amministratore delegato, mantenendo la disponibilità a rimanere amministratori, ha altresì designato, con effetto dal primo luglio 2019, Nicola Monti Amministratore delegato e Marc Benayoun presidente. Benayoun manterrà quindi le deleghe gestionali sino alla fine del corrente mese di giugno. Nicola Monti entra in Edison nel 1999 come responsabile dello sviluppo internazionale. Nel 2007 passa alla Divisione Exploration and Production (EandP) e nel 2009 assume le responsabilità delle operazioni in Nord Africa e Medio Oriente. Nel 2012 assume la carica di responsabile della Divisione EandP ed entra nel Comitato esecutivo di Edison. Nel 2017 assume anche la carica di vicepresidente esecutivo della Divisione asset energia elettrica e ingegneria di Edison. Monti, in quanto cooptato dal consiglio di amministrazione, resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, come previsto dalla legge. Lo stesso ha dichiarato di non possedere azioni Edison. (Com)