Speciale energia: premier ucraino Groysman, governo impegnato per ulteriore riduzione prezzi gas al consumo

- I prezzi del gas per il consumo privato in Ucraina verranno ulteriormente ridotti. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Volodymyr Groysman, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Naftogaz ha dato ascolto all’esecutivo e ridotto i prezzi per il mese di giugno di circa 700-800 grivnie (23-26 euro) per mille metri cubici. A luglio la riduzione sarà anche maggiore. Ci impegneremo per ridurre i prezzi del gas sempre di più”, ha spiegato Groysman. (Res)