Russia-Ucraina: Putin preoccupato per situazione a Kiev

- Volodymyr Zelensky è una persona di talento, ma quello che accade attualmente in Ucraina "non è divertente". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza “Linea diretta” con la popolazione. Il capo dello Stato ucraino, nelle parole di Putin, "è un uomo di talento. Ricordo le sue esibizioni del 2005 a Mosca, era divertente. Quello che ora vediamo in Ucraina però non lo è", ha affermato il presidente russo. Putin ha citato le parole dette da Zelensky nel corso di un viaggio all'estero, "mi sembra a Parigi, quando ha dichiarato che non si sarebbe rivolto ai separatisti” del Donbass. Il presidente russo ha spiegato che il dialogo fra Mosca e Kiev potrebbe riprendere qualora venisse evidenziata "una volontà dell'Ucraina" in tal senso. (Rum)